Способна ли Россия сейчас производить собственную военную технику: объяснение эксперта

На войне в Украине Россия потеряла большое количество военной техники. Поэтому Москва даже вынуждена обращаться за помощью к другим странам.

Однако это не значит, что Россия совсем не способна производить ничего своего. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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"Для россиян не проблема производить танки или БМП"

По его словам, россияне способны производить военную технику, однако есть большое "но".

Для россиян не проблема изготавливать танки или БМП. Однако эта техника по уровню будет максимум начала 1990-х годов. Речь идет о ее качестве и оснащении,

– заметил Ступак.

Чего не хватает российской военной технике

Эксперт Украинского института будущего рассказал, что Россия производила военную технику и во времена Советского Союза. С этого времени сохранились мощные предприятия, которые могут штамповать технику десятками и сотнями.

Однако сейчас Россия не способна производить сверхсовременные технологические образцы. Например, прицелы, которые приходили на российские танки, были французского производства. Связь и микроэлектроника также была иностранная,

– отметил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что россияне способны изготовить "коробку" для танка, которая "едет, грохочет и стреляет на 1 – 2 километра". А вот о современных средствах речь не идет.

"Когда танк выезжает и на него наводится лазерный прицел, то есть специальные устройства, которые это сканируют и сообщают экипажу об опасности. Танки, которые сейчас производит Россия, такими средствами не оборудованы", – сказал Ступак.

Западные страны усиливают контроль за санкциями

Поэтому Россия просит о военной помощи Иран. По словам эксперта Украинского института будущего, с Тегераном сложилась интересная история. Ведь несмотря на то, что страна около 30 лет находится под санкциями, ей удалось производить высокотехнологичное оружие.

Это свидетельствует о том, что санкции ничего не стоят, когда нет контроля над их внедрением. Сейчас американцы и европейцы начали пересматривать свое отношение к режиму контроля за санкциями,

– отметил Ступак.

Он добавил, что иранцы смогли "затащить" в свою страну американские, австрийские, шведские и даже украинские запчасти. Поэтому сейчас США пытаются разрушить цепочки поставок запчастей в Иран.

Как Россия 8 лет обходила западные санкции

Экс-сотрудник СБУ убежден, что с Россией будет та же история. Ведь в течение 8 лет перед полномасштабным вторжением Москва тоже находилась под санкциями. Однако эти ограничения удавалось обходить с молчаливого согласия отдельных западных стран.

К примеру, санкции запрещали заключение новых контрактов на поставку военного оборудования. Новые контракты никто не заключал, они просто продолжали старые,

– рассказал Ступак.

Он добавил, что сейчас европейцы и американцы будут по-новому контролировать все санкции, чтобы помешать России наладить "альтернативный импорт". А без критично необходимых компонентов российская техника будет не больше, чем "коробкой".

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