Об этом 24 каналу сказал политолог Игорь Чаленко. Он отметил, что Иран и так уже более 40 лет находится под санкциями и каждые новые ограничения для него очень болезненны.

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Почему Иран все-таки признал поставки России дронов

Чаленко напомнил, что незадолго до этого президент Израиля Исаак Герцог продемонстрировал два слайда с фото дронов, четко указав, что иранские беспилотники, проданные России, убивают в Украине гражданское население.

Он отметил, что сам Иран никогда не отрицал того, что продает оружие Российской Федерации. Тегеран лишь опровергал, что снабжал вооружением для войны в Украине.

А то, что сейчас Иран заявил о том, что они раньше до войны с Украиной отправили, собственно, эти дроны – это уже дописывание истории, потому что они видят, что сейчас эта тема может дополнительно являться фактором наложения мощных санкций на эту страну,

– заявил Чаленко.

Он отметил, что Иран и так уже более 40 лет находится под санкциями и каждые новые ограничения очень болезненны для него. Поэтому иранцы могут начать говорить, что Россия могла собрать эти дроны из их деталей или поставили ей всего 100 дронов, из которых россияне потом якобы сделали гораздо большее количество.

В то же время, по словам политолога, Тегеран будет настаивать на том, что не продает Москве оружие для войны с Киевом, а также будет заявлять о готовности покупать украинское из Украины.

Следует обрезать военное сотрудничество Тегерана и Москвы

Чаленко отметил, что это не меняет ситуацию, когда мы видим синхронную работу Москвы и Тегерана. Поэтому эту тему нужно продолжать раскручивать, потому что Иран поставляет России не только беспилотники Shahed, но и будет предоставлять более серьезные дроны и ракеты.

Конечно, это большие риски для Украины. Мы должны обрезать любое военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, потому что это оказывает непосредственное влияние на ситуацию на нашем фронте,

– сказал политолог.

Он отметил, что это не означает, что эти Shahed как-то кардинально изменили ситуацию, но есть определенные последствия, например, для энергосистемы Украины. То есть, так мы усиливаем позиции не только ВСУ, но и защищаем в целом гражданское население нашего государства.

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Действительно ли действуют санкции

Чаленко подчеркнул, что за каждый шаг есть своя цена. Сейчас, когда сам Тегеран угрожает, например, Саудовской Аравии, очевидно, что иранцам стоит все же смотреть на ближние горизонты и внутрь своей страны, где не утихают акции протеста после убийства 22-летней девушки.

Ситуация сейчас в другом. Иран таким сотрудничеством просто лишает дополнительных возможностей для выживания ту же самую исламскую революцию, которая сегодня, соответственно, там при власти. И им это совершенно не нужно, потому что все видят, что Российская Федерация сейчас просто в шаге от какой-то дезинтеграции и разрушения всего того режима,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что любое сотрудничество с Россией, в том числе и ядерное, не стоит того. А Ирану в этой всей конструкции нужно вести себя осторожнее. Конечно, иранцы видят успехи турецких беспилотников и то, что война в Украине стала для них эдакой рекламой.

Но в то же время иранские беспилотники разобрали и увидели, что там запчасти и технологии не только Ирана. А там вам и Китай, есть американские запчасти, даже украинская запчасть. То есть собрали со всего мира все, что только могло быть,

– подчеркнул Чаленко.

Поэтому, резюмировал он, в этой ситуации на Иран могут повлиять секторальные санкции, которые, в частности, коснутся создания тех же беспилотников. То есть, стоит прервать поставки деталей и дальше Иран просто не сможет производить подобную продукцию.

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