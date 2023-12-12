Це не щось нереальне, – у Генштабі Чехії оцінили ймовірність війни з Росією

У Генштабі Чехії вважають, що війна з Росією все ж може трапитися та для цього є передумови. Щоправда, зараз вона є малоймовірною.

Таку заяву зробив голова Генерального штабу чеської армії Карел Ржека. За його словами, зараз Росія готується до ще більш напруженої та тривалої війни.

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Що свідчить про агресивні наміри Росії

Голова чеського Генштабу зауважив, що Росія перейшла на воєнну економіку, і відновити свої бойові сили вона може в найближчій перспективі. Ба більше, армія Росії зараз та на початку вторгнення – дві великі різниці.

"Росії вдається обходити санкції через Середню Азію, Кавказ. Росія також використовує ядерне стримування та цілеспрямовано дестабілізує деякі регіони. Протягом тривалого часу вони намагалися підірвати єдність Заходу та поставити під сумнів демократію та державні інститути", – зазначив Ржека.

Водночас він підкреслив, що війна з Росією не є чимось нереальним. Щоправда, зараз у Чехії її розглядають як малоймовірну. На думку Ржеки, це може статися через небажану ескалацію або, наприклад, у той момент, коли опонент переконаний у неминучості зіткнення.

Можливо, буде випадок, коли він (Путін, – 24 Канал) скаже: зараз чи ніколи,

– наголосив військовий.

Як можна завадити конфлікту

Ржека вважає, що жодних угод з Росією укладати не слід. Зупинити імовірний конфлікт із агресором можна лише шляхом стримування, адже Кремль має побачити можливість і волю захистити себе. Крім того, наголошує він, дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

"Україна виграє нам час і утримує Росію від наших кордонів. Вона продемонструвала волю та сміливість захистити себе, що є уроком для нас та інших держав", – каже чеський воєначальник.

Він додав, що війна в Україні продемонструвала і позитивні речі, зокрема єдність усередині Європейського Союзу. А це здивувало і росіян і, можливо, сам Союз.

Чи перемагає Росія у війні

За даними журналістів The Economist, наразі видається, що Путін усе ж перемагає у війні. Зокрема, про це свідчить, що йому вдалося поставити свою країну на військові рейки й зміцнити владу.

Щоправда, тут більше не заслуга диктатора, а зволікання Заходу. У виданні наголошують, що США, Канада та європейські союзники могли б зробити набагато більше. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі.

Також автори вважають, що можлива перемога Путіна полягає в утриманні, а не захопленні території. Адже жодна армія не в змозі вигнати іншу з землі, яку вони зараз контролюють.

У матеріалі наголошують, що Європа має розглядати Путіна як значну довгострокову загрозу своїй власній безпеці. Відповідно, там закликають розробляти європейські оборонні стратегії таким чином, щоб російський лідер не помітив будь-якої слабкості в Європейському Союзі.