Про це 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що країна-агресорка ніколи не займалася розвитком своєї інфраструктури, бо інтереси людини там ніколи не були головними. Зазначимо, що Литвиненко вважає, що Росія пройшла точку неповернення у відносинах із Заходом.

Дивіться також Росія надсилає сигнали: що стоїть за наполегливими заявами Путіна про переговори

"Вони завжди воювали. Між війнами готувалися до війни. Уся економіка була спрямована на війну", – наголосив політолог-міжнародник.

Так у Росії навіть макаронні заводи перелаштовували на виробництво патронів. А ті підприємства, які виготовляли цигарки, робили снаряди. Нині країна-агресорка перезапустила 90% промисловості СРСР. Колишній Радянський Союз хотів змагатися із Заходом і тому мав відповідні підходи в економіці.

Зараз Путін перезапустив усі ці заводи. Думаєте, він їх перезапустив, аби довоювати в Україні чи воювати із Заходом? ВПК запущений на повну котушку. Працює у 3 зміни. А це означає, що Росія готується до величезної війни. Наша війна – це лише пролог цієї війни,

– вважає Осипенко.

У Заходу є шанс

Тому європейські та американські лідери мають готуватися до великої війни. Нині саме час запускати свої військово-промислові комплекси та переозброюватися. А якщо західні країни вважають, що вони відкупляться від Росії грошима й технологіями, і думають, що співпраця з нею може їх убезпечити та бути "запобіжником війни", то це насправді не так.

"Росія завжди воювала і брала те, що вона хоче. Їхні стратеги пишуть у доктринах, що Росія – це "імперія, яка дихає". "Зараз ми поступилися чимось, потім повернемося і заберемо ще більше, бо нас образили", – додав політолог-міжнародник.

Нині Україна – "щит" Європи. Наша держава дає можливість європейським країнам та США підготуватися до великої війни. А якщо вони не будуть підтримувати Україну, то втратять цей час і будуть вразливішими перед альянсом Росії та Китаю.

Деякі західноєвропейські країни переконані, що до них загроза від країни-агресорки не дійде. Мовляв, можуть домовитися, бо Росія потребує технологій та грошей, які вони мають. Натомість усі загрози усвідомили країни Балтії та Польща.

Великі коливання

Захід не прийшов до спільного рішення щодо того, що робити з Росією, яка кинула йому виклик. Постає питання – чи заспокоїтися і намагатися домовитися, повернутися до бізнесу, чи перемагати, щоби Росія була дефрагментована. Однак останнє питання, на думку західних аналітиків, небезпечніше.

Усе через те, що Захід любить керувати конфліктами та йти за планом. А це питання – некероване. До того ж недержавні угруповання можуть мати свої терористичні цілі.

Ядерна зброя, яка може розповзтися. Тобто багато ризиків, які Захід не контролює. І вони не знають, що робити. І через це вони реактивно реагують. Немає сценарію перемоги над Росією. Є сценарій з великим масштабом коливання – чи розвалити Росію, чи домовлятися з нею, аби вона повернулася до "нормальності",

– сказав Руслан Осипенко.

Це дає можливість Владіміру Путіну розтягувати ресурси Заходу та започатковувати нові війни. А ще – доводити західним країнам, що вони неефективні у протистоянні з персоналістськими режимами.

Як Росія готується до великої війни: дивіться відео

Якщо Путіна знову переоберуть, то він легітимізується перед елітою та народом. Тож зможе воювати ще 10 років. Він мовчки знищуватиме російський народ, а ті мовчки йтимуть на війну. Мовляв, на них "напало НАТО і вони в небезпеці".

"Умиратимуть колонами – у чому сила персоналістського режиму у порівнянні з демократичними режимами. Це треба враховувати у своїх стратегіях. На жаль, Захід поки що не враховує – він живе мирними стратегіями", – зауважив політолог-міжнародник.

Тим часом НАТО трохи почало діяти. Так Альянс посилив східний фланг новими бригадами та модернізував свою стратегію.

Поки що інші країни Європи лише починають усвідомлювати, що війна велика і вона надовго. Тим часом Росія запустила промисловість, модернізує військову та економічну тактику. А також – випереджає Захід на рік – півтора.

Росія хоче війни