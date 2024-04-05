"Одне питання ще не врегульовано": в ОПУ розповіли, як готуються до можливого наступу Росії

Володимир Зеленський наголошував, що Україні вдалося стримати тиск ворога взимку та стабілізувати фронт. Проте через дефіцит снарядів, ЗСУ важко протистояти росіянам. До того ж Росія може здійснити нові наступальні дії приблизно наприкінці травня або у червні.

Проте президент України не уточнив, де саме можливе просування ворога. Як розповів 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк, активно говорять про це Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони. Вони зазначають, де відбувається концентрація сил противника та де тривають підготування.

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Інформація відпрацьовується

Зокрема йдеться про Харківський, Донецький, Луганський та Запорізький напрямки. Саме на них ворог може розпочати просування.

Є багато від Росії інформації, яка має налякати, що, мовляв, "ми будемо Харків захоплювати" тощо. До цього треба критично ставитись. Є абсолютно об'єктивна інформація на підставі даних нашої розвідки. Президент говорив, що Росія використовуватиме можливість накопичити певний ресурс для чи не останньої спроби продавити нашу оборону на відповідних напрямках,

– зазначив радник глави ОПУ.

Водночас ця інформація, яку надає розвідка президенту, Ставці та Генеральному штабу відпрацьовується нашими військами. Вони точно розуміють, де є концентрація військ, на якому напрямку і що треба цьому протиставити.

Одне питання ще не врегульовано – це кількість відповідної зброї. Йдеться про снаряди, дрони, далекобійні ракети, авіацію. Це питання треба розв’язати,

– підкреслив Подоляк.

Над тим, щоб Україна мала паритетну кількість відповідної зброї постійно працює президент, уряд, наші делегації на різних майданчиках, проукраїнське лобі, яке складається з країн Північної та Східної Європи.

"Усі працюють над тим, щоб у нас було достатньо зброї, якою можна буде завдати суттєвих втрат Росії. У цій війні немає питання заморозки, тому що це означатиме продовження війни. У цій війні є питання поразки Росії", – пояснив Михайло Подоляк.

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