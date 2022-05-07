Можна знищити дошки та цеглу, але не ідею, – Подоляк про Сковороду і його зруйнований музей

Росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди, що розташований у Сковородинівці Харківської області. Через це там спалахнула пожежа, яку вдалося загасити лише вранці.

Окупанти відкрили вогонь та снаряд влучив просто в дах будівлі. Приміщення літературно-меморіального музею фактично зруйноване.

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Подоляк про Сковороду і його зруйнований музей

За словами Михайла Подоляка, Григорія Сковороду знають не лише в Україні, а й у всьому світі. Сьогодні, 7 травня, його музей на Харківщині майже вщент знищили російські окупанти.

Втім, як підкреслив радник голови ОП, ще більше людей зацікавиться його філософією та відвідає музей після реставрації.

Можна знищити дошки та цеглу, але не ідеї. Ніхто не зробив більше для популяризації української культури, ніж кремлівські "стратеги",

– підкреслив Подоляк.

Зауважимо, полум'я охопило майже всю споруду, пожежу вдалося загасити лише приблизно о 08:05. На місці події отримав поранення працівник музею.

При цьому найбільш цінні експонати колекції вдалося врятувати, оскільки їх заздалегідь перемістили в безпечне місце.

Реакція Мінкульту на зруйнований музей Сковороди

Підрозділи ДСНС, які гасили пожежу музею Сковороди, показали моторошні кадри розтрощеного росіянами приміщення літературно-меморіального музею.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на злочин окупантів. Він наголосив, що росіяни продовжують руйнувати культурну спадщину України, й відзначив важливість цього музею. За його словами, це був маєток 18 століття, в якому останні роки свого життя працював Сковорода. Біля нього й був похований.

Зауважимо, Росія продовжує руйнувати українські культурні пам'ятки. Вже зафіксували щонайменше 240 таких випадків. Найбільше – у Харківській, Донецькій та Київській областях. Як підкреслив міністр культури, кожен такий епізод фіксують і створюють спеціальну базу матеріалів. Згодом її буде використано як докази у кримінальних справах.

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