Звільнення зі служби по догляду за батьками: які шанси у вже мобілізованих
- Догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи є підставою для відстрочки або звільнення від служби.
- За словами юристів, важливо оформити відстрочку до мобілізації, оскільки пізніше процедура звільнення може бути складнішою.
Догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи є офіційною підставою для отримання відстрочки від мобілізації або звільнення зі служби.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".
Читайте також У яких випадках поліція може затримати людину під час перевірки документів
У якому випадку можна звільнитися зі служби?
Догляд за батьками належить до обставин, які можуть стати підставою як для отримання відстрочки від служби, так і для звільнення військовослужбовця. Це стосується випадків, коли в одного чи обох батьків встановлена не III, а I або II група інвалідності.
Зверніть увагу! Важливою умовою також є відсутність інших родичів I – II ступеня споріднення, здатних забезпечити цей догляд.
Бувають випадки, коли чоловік мав потенційне право на відстрочку через саме такі обставини, але з якихось причин цю відстрочку не оформлював. Тоді його мобілізують, вже після того на етапі вже служби виявляють таку підставу для звільнення зі служби. І тоді чоловік робить собі вже не відстрочку, а йде по процедурі звільнення зі Збройних Сил,
– пояснила Катерина Аніщенко.
Якщо людина має право на таку відстрочку, юристи радять оформити її ще до мобілізації. Інакше вже під час служби процедура може забрати багато часу й ресурсів – як особистих, так і державних.
Мобілізація в Україні: останні новини
Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку. Тривалість бронювання не перевищує 45 днів і надається лише один раз на рік.
14 листопада на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт із пропозиціями змінити правила виїзду з України під час воєнного стану. Документ передбачає запровадження заборони на виїзд за кордон для заброньованих осіб, які порушили правила військового обліку.
За словами нардепів, коли людина усуне проблеми й матиме чинне бронювання, вона зможе вільно виїжджати за кордон без додаткових обмежень.