Звільнення зі служби по догляду за батьками: які шанси у вже мобілізованих

Догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи є офіційною підставою для отримання відстрочки від мобілізації або звільнення зі служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".

Читайте також У яких випадках поліція може затримати людину під час перевірки документів

У якому випадку можна звільнитися зі служби?

Догляд за батьками належить до обставин, які можуть стати підставою як для отримання відстрочки від служби, так і для звільнення військовослужбовця. Це стосується випадків, коли в одного чи обох батьків встановлена не III, а I або II група інвалідності.

Зверніть увагу! Важливою умовою також є відсутність інших родичів I – II ступеня споріднення, здатних забезпечити цей догляд.

Бувають випадки, коли чоловік мав потенційне право на відстрочку через саме такі обставини, але з якихось причин цю відстрочку не оформлював. Тоді його мобілізують, вже після того на етапі вже служби виявляють таку підставу для звільнення зі служби. І тоді чоловік робить собі вже не відстрочку, а йде по процедурі звільнення зі Збройних Сил,

– пояснила Катерина Аніщенко.

Якщо людина має право на таку відстрочку, юристи радять оформити її ще до мобілізації. Інакше вже під час служби процедура може забрати багато часу й ресурсів – як особистих, так і державних.

Мобілізація в Україні: останні новини