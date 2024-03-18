Чи можуть системи ПРО США у Європі збити міжконтинентальну ядерну ракету над Україною

Росія постійно вдається до ядерного шантажу, тож потрібно тверезо оцінювати ризики. Аналітики проаналізували, чи зможуть системи ПРО у Європі збити міжконтинентальну ядерну ракету.

Росія постійно погрожує використанням ядерної зброї, тому варто відзначити, що у Європі ще у 2015 році розгорнули американську систему протиракетної оборони вищого ешелону. Крім цього, з 2022 року у Європі повноцінно працює два основні елементи протиракетної оборони США у Європі Aegis Ashore, які розміщені у Польщі та Румунії.

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Можливості комплексів

Це два об'єкти ще у 2020 році мали отримати на озброєння останню версію спеціальної ракети Standard Missile – 3 (SM-3). А самі є фактично наземними комплексами, які повторюють частину ракетних есмінців, які несуть бойове чергування у Середземному морі та Атлантиці.

Для того, аби зрозуміти, чи зможуть ці протиракетні комплекси США У Європі збити міжконтинентальні балістичні ядерні ракети, які Росія може запустити по Україні, потрібно сконцентруватися саме на питанні можливостей цих двох Aegis Ashore. "Польський"комплекс розташований за 500 кілометрів від кордону з Україною та за 1000 кілометрів від Києва, а "румунський" за 380 кілометрів та 850 кілометрів відповідно, однак це вкладається у відомі характеристики комплексів.

Відповідно до заявлених характеристик, номінальне покриття обох Aegis Ashore не лише перекриває Україну, а й заходить далеко вглиб території Росії. При цьому навіть перевищує офіційно оголошену дальність SM-3 у 1200 кілометрів. Однак є ще кілька важливих нюансів.

Чим довше летять ракети, тим складніше їх збити

Важливо пам'ятати, що мовиться про перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, які підіймаються вже у космос на висоти понад 1000 кілометрів – у рази вище за висоту орбіти МКС. Мова йде про такі ракети, як "Тополь", його модернізація "Ярс", Р-36М2 "Воєвода" чи модернізація "Сармат" та інші.

І у цій ситуації будь-який пуск навіть однієї такої ракети майже одразу буде зафіксований. Крім цього, її будуть намагатися максимально швидко збити. Бо чим довше летять міжконтинентальні балістичні ракети, тим складніше стає їх збивати, бо після відпрацювання третього ступеня починається процес розділення бойових частин та випуск хибних цілей.

Тому виходить, що Aegis Ashore насправді прикриває не Україну, а накриває частину позиційних районів російських міжконтинентальних балістичних ракет 7-ї, 14-ї, 28-ї та 54-ї ракетних дивізій озброєних "Ярсами".

Водночас у Росії, окрім міжконтинентальних балістичних ракет, є тактична ядерна зброя. Для їх перехоплення на такій дальності SM-3 будуть не дієвими. Але задачу перехопити ці ракети у США та багатьох країнах НАТО покладено на Patriot PAC3.

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