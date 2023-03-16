За години до вторгнення "Мрія" була готова летіти у Німеччину, але екіпажу не дозволили, – Bild

Вантажний літак АН-225 "Мрія" мав полетіти до Німеччини відразу після початку повномасштабного вторгнення росіян. У Bild розповіли деталі.

Як повідомляє видання, український літак мав прилетіти до міжнародного аеропорту "Лейпциг/Галле", який був для нього "другою домівкою".

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У Bild розповіли подробиці

Зазначають, що він приземлявся 32 рази, що частіше, ніж будь-де в Німеччині.

За інформацією Bild, евакуація літака було сплановано заздалегідь. Капітан екіпажу Дмитро Антонов розповів, що вже 23 лютого ввечері, напередодні початку повномасштабної війни, він знаходився усередині повністю заправленого літака і був готовий відлітати. Але цього не дозволили зробити "за вказівкою вищого керівництва".

Представник аеропорту "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт зазначив, що переміщення АН-225 та меншого АН-124 літаків було заплановано на 25 лютого. Рішення про це було прийнято 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього, додав він.

На "Мрію" чекали ще до 24 лютого

Німецькі журналісти стверджують, що стоянки для українських літаків у Німеччині було підготовлено ще 26 січня.

За даними Bild, супутникові знімки аеродрому в Гостомелі вказують на те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Варто зауважити, що росіяни знищили "Мрію" вже 24 лютого за допомогою авіанальотів.

СБУ повідомила про підозру екскерівникам заводу "Антонов"

Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії". Правоохоронці зібрали необхідну базу доказів.

Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректорів ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Правоохоронці встановили, що у період січня – лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

Всім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.