За часы до вторжения "Мечта" была готова лететь в Германию, но экипажу не разрешили, – Bild

Грузовой самолет АН-225 "Мрия" должен был улететь в Германию сразу после начала полномасштабного вторжения россиян. В Bild рассказали детали.

Как сообщает издание, украинский самолет должен был прилететь в международный аэропорт "Лейпциг/Галле", который был для него "вторым домом".

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В Bild рассказали подробности

Отмечают, что он приземлялся 32 раза, что чаще, чем где бы то ни было в Германии.

По информации Bild, эвакуация самолета была спланирована заранее. Капитан экипажа Дмитрий Антонов рассказал, что уже 23 февраля вечером, в преддверии начала полномасштабной войны, он находился внутри полностью заправленного самолета и был готов улетать. Но этого не позволили сделать "по указанию высшего руководства".

Представитель аэропорта Лейпциг/Галле Уве Шухарт отметил, что перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого, добавил он.

"Мрию" ждали еще до 24 февраля

Немецкие журналисты утверждают, что стоянки для украинских самолетов в Германии были подготовлены еще 26 января.

По данным Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные суда остались нетронутыми.

Следует заметить, что россияне уничтожили "Мечту" уже 24 февраля с помощью авианалетов.

СБУ сообщила о подозрении экс-руковрдмтелям завода "Антонов"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям ГП "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мрии" Правоохранители собрали необходимую базу доказательств.

Служба безопасности собрала основательную доказательную базу бывших гендиректоров ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

Правоохранители установили, что в период января - февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении. Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.