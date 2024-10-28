Функції центральної МСЕК виконуватиме науково-дослідний інститут проблем інвалідності, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

У МОЗ розповіли, що під час останнього засідання Кабмін дозволив міністерству покласти права та обов'язки центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ та має ліцензію.

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Хто виконуватиме функції центральної МСЕК

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вони утворюють лише центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Натомість обласними МСЕКами керують керівники, яких призначає та звільняє обласна рада.

За рішенням МОЗ України виконання функцій центральної МСЕК, зокрема – щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей,

– заявили в міністерстві.

Там пояснили, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився:

якщо справа була направлена на оскарження до центральної МСЕК, то її перенаправлять до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в Дніпрі;

з людиною зв'яжуться щодо розгляду і подальших дій;

черговість розгляду збережуть.

Важливо. У МОЗ пояснили, що регіональна вертикаль включає 328 МСЕК, з них 25 – обласних бюро та понад 300 – центрально-міських та міжрайонних комісій.

До речі, до 31 грудня 2024 року МСЕК в Україні ліквідують. Замість медико-соціальних експертних комісій запровадять цифрову прозору європейську модель.