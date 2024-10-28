Функции центральной МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности, – Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, что функции центральной МСЭК будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

В Минздраве рассказали, что во время последнего заседания Кабмин разрешил министерству возложить права и обязанности центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, принадлежащую к сфере управления Минздрава и имеющую лицензию.

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Кто будет выполнять функции центральной МСЭК

В Министерстве здравоохранения рассказали, что они образуют только центральную МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Зато областными МСЭКами руководят руководители, которых назначает и увольняет областной совет.

По решению Минздрава Украины выполнение функций центральной МСЭК, в частности – по рассмотрению обжалований и проведения проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где в течение 2024 года Минздрав создавал необходимую материально-техническую базу, что должна значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей,

– заявили в министерстве.

Там объяснили, что алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился:

если дело было направлено на обжалование в центральную МСЭК, то его перенаправят в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в Днепре;

с человеком свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий;

очередность рассмотрения сохранят.

Важно. В Минздраве объяснили, что региональная вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 – областных бюро и более 300 – центрально-городских и межрайонных комиссий.

Кстати, до 31 декабря 2024 года МСЭК в Украине ликвидируют. Вместо медико-социальных экспертных комиссий введут цифровую прозрачную европейскую модель.