Об этом в эфире Суспильного заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает 24 Канал.

К теме Масштабные проверки на Ровенщине: 7 МСЭК получили новых руководителей

Как будет происходить реформа МСЭК

Радуцкий отметил, что еще в мае 2023 года правительство взяло обязательство провести реформу МСЭК. Поэтому закон о реформировании писался не на скорую руку и уже прошел общественное обсуждение.

Нардеп отметил, что по решению СНБО инициатива должна быть зарегистрирована в Верховной Раде до 1 ноября. По словам Радуцкого, комитет будет рассматривать этот законопроект безотлагательно.

Я не уверен, что он единодушно будет в комитете поддержан, но в целом этот закон будет проголосован. В этом сомнения нет. Что касается дополнений каких-то, то на сегодня глобально в законе учтено все, что необходимо. Но детали всегда появляются во время дискуссии. Но это все равно будет до 2 чтения,

– пояснил председатель комитета.

Он также выразил надежду, что до конца года за этот закон проголосуют в Верховной Раде и подпишет президент Украины, чтобы в январе 2025 года уже все заработало в новых условиях.

Радуцкий отметил, что первое чтение уже может быть в ноябре этого года. Две недели после этого будут собирать правки к инициативе, а затем комитет будет рассматривать правки. В конце концов законопроект вынесут для голосования на ближайшее заседание Рады.

Какие антикоррупционные нормы будут в этом проекте закона

Михаил Радуцкий, говоря об антикоррупционных предохранителях в законопроекте, назвал определенные из них, которые, по его мнению, должны быть действенными.

"Это тотальное обязательное декларирование всех работников, кто будет приобщен к определению по международной классификации потери функциональности человека. Это врачи мультидисциплинарных комиссий в кластерных и надкластерных больницах. Обязательное декларирование, так же как у депутатов, министров", – отметил он.

Другим важным фактором, по словам председателя комитета по вопросам здоровья нации, является полная диджитализация процесса, когда все будет вноситься в систему е-Helsi, которая есть в системе здравоохранения.

Третий антикоррупционный рычаг – что это не отдельно взятое какое-то учреждение, как сегодня МСЭК, это мультидисциплинарная комиссия, которая работает в кластерной или надкластерной больнице. То есть это врачи, которые ежедневно общаются с пациентами, которые понимают состояние, а не просто читают бумажки, как это делали врачи с МСЭК,

– подчеркнул Радуцкий.

Он также рассказал, что для обжалования решений не будет центрального МСЭК, а взамен будет институт, который один на всю Украину будет заниматься дополнительной экспертизой, если будет спорный вопрос, но не будет выносить никаких решений.

Как будут работать нынешние МСЭК сейчас

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации рассказал, что сейчас региональные МСЭК будут продолжать работать. Однако их деятельность будут контролировать правоохранители и другие привлеченные лица.

"Правительством создана совместная рабочая группа, куда вошли представители Минздрава, Министерства соцзащиты, представители силовых структур, которые будут проверять те справки, которые уже были выданы, те решения и вести контроль за всеми МСЭК", – отметил Радуцкий.

Он также пояснил, что работу региональных МСЭК нельзя остановить, ведь люди не могут ждать два – три месяца, пока заработает новая система.