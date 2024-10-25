Департамент здравоохранения Ровненской ОДА совместно с правоохранительными органами осуществил кадровые изменения в семи МСЭКах. Об этом сообщает глава администрации – Александр Коваль.

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Что известно о проверках МСЭК в Ровненской области

По словам Коваля, на места предыдущих руководителей назначены новые исполняющие обязанности.

Проверки других МСЭК Ровненской области продолжаются до сих пор. Окончательные решения относительно новых руководителей будут приняты вскоре.

Напомню, две недели назад СБУ разоблачила в области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы,

– отметил председатель ОГА в сообщении.

Он добавил, что целью проверки является предотвращение злоупотреблений в этой сфере.

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