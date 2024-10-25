Департамент охорони здоров'я Рівненської ОДА спільно з правоохоронними органами здійснив кадрові зміни у семи МСЕКах. Про це повідомляє голова адміністрації – Олександр Коваль.
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Що відомо про перевірки МСЕК у Рівненській області
За словами Коваля, на місця попередніх очільників призначено нових виконувачів обовʼязків.
Перевірки інших МСЕК Рівненщини тривають і досі. Остаточні рішення щодо нових керівників будуть прийняті незабаром.
Нагадаю, два тижні тому СБУ викрила в області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби,
– зазначив голова ОДА в дописі.
Він додав, що метою перевірки є запобігання зловживанням у цій сфері.
Скандальні схеми у МСЕК: останні новини
Нагадаємо, до кінця року в Україні ліквідують МСЕК. Скандали розпочались через незаконне збагачення деяких лікарів, що підозрюються в схемі для ухилянтів, де вони ставлять їм фіктивні діагнози. Замість цих комісій буде запроваджена "цифрова прозора європейська модель".
Водночас Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня.
- А Генпрокурор Костін на тлі скандалів подав у відставку.