Департамент охорони здоров'я Рівненської ОДА спільно з правоохоронними органами здійснив кадрові зміни у семи МСЕКах. Про це повідомляє голова адміністрації – Олександр Коваль.

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Що відомо про перевірки МСЕК у Рівненській області

За словами Коваля, на місця попередніх очільників призначено нових виконувачів обовʼязків.

Перевірки інших МСЕК Рівненщини тривають і досі. Остаточні рішення щодо нових керівників будуть прийняті незабаром.

Нагадаю, два тижні тому СБУ викрила в області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби,

– зазначив голова ОДА в дописі.

Він додав, що метою перевірки є запобігання зловживанням у цій сфері.

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