Володимир Зеленський наказав ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії. Що буде замість них, в ефірі телемарафону розповів прем'єр Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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Що буде замість МСЕК

Глава Уряду розповів, що сьогодні Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень. Зокрема, на виконання указу президента вже до кінця 2024 року МСЕК будуть ліквідовані.

Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель,

– заявив Денис Шмигаль.

Також розповів, що доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, аби завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі.

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Зауважимо, у вечірньому зверненні Зеленський заявив про сотні фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. Наголосив, саме тому система МСЕК повинна бути ліквідована.

Водночас президент зазначив, що для реальних і системних змін необхідно провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.