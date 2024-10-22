Заяву Костіна, у якій він особисто повідомив про своє звільнення, опублікували на сторінці Офісу Генпрокурора. Раніше прокурор взяв участь у засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського щодо "аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів".

Дивіться також 67 прокурорів на Хмельниччині зробили "інвалідність" під час реформи Порошенка й Рябошапки – ЗМІ

Як прокоментував Костін своє рішення звільнитися

У своїй заяві Костін розповів, що наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки та розслідуються кримінальні провадження щодо "ганебних фактів зловживань". Частину із них виявлено і в системі органів прокуратури.

"Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі політична відповідальність", – сказав він.

Після цього він подякував президенту та Верховній раді за довіру та оголосив про відставку.

В даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора,

– заявив Костін.

Що відомо про скандали у МСЕК

Нагадаємо, що станом на 22 жовтня СБУ підозрює 64 посадовців МСЕК у корупційних схемах, 9 з них – засуджено. Також уже скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.

Загалом у різних регіонах України викрили 8 злочинних угруповань, які займалися підробкою медичні документи для зняття з військового обліку. Зокрема, йдеться про посадовців у Харківській, Рівненській, Миколаївській областях та на Закарпатті, у яких, до слова, уже вилучили величезні суми грошей та майно.

Наразі СБУ перевіряє майже 2,4 тисячі осіб на предмет незаконного отримання інвалідності. Серед них – і прокурори. До прикладу, лише у Хмельницькій області 61 прокурор має інвалідність. 80 відсотків з них отримали її ще до початку повномасштабного вторгнення.