Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі щодо цього. За його словами, 9 осіб вже засудили.
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Розслідування тривають
Голова СБУ зазначив, що у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів. Крім цього, скасували 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі - активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси,
– заявив Малюк.
Викрили злочинні угруповання
Також СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.
- На Харківщині
Там викрили та припинили діяльність злочинної групи із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тисяч доларів. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.
- На Рівненщині
Викрили ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. Вони оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тисяч доларів.
- ️ У Миколаєві
Викрили очільницю обласної МСЕК. У неї виявили понад 450 тисяч доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.
Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.
- ️На Закарпатті
Викрили голову обласної МСЕК і трьох її спільників. Вони за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.
Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тисячі осіб.