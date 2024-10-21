Про це пише "Закон і бізнес", проаналізувавши всі дані. Розслідування виявило, що більшість із 67 прокурорів Хмельницької області оформили свої інвалідності саме у 2017 – 2019 роках.

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Отже, це стало наслідком так званих реформ прокуратури, які свого часу проводили її очільники – Юрій Луценко та Руслан Рябошапка. А поява такої кількості прокурорів з інвалідністю стала можливою після створення численних комісій та громадських рад з міжнародників та активістів при правоохоронних органах,

– зазначає видання.

Так, Луценко був генпрокурором з 2016 по 2019 роки за часів Порошенка. А Рябошапка очолив Генпрокуратуру після виборів у 2019 році як представник неурядових організацій і громадянського суспільства.

Однак за пів року роботи на цій посаді запам'ятався єдиною реформою – зміною вивіски. У результаті Верховна Рада висловила йому недовіру та звільнила за неефективність і розвал органів прокуратури.

За даними ЗМІ, Рябошапка виїхав з України одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Видання надає перелік 67 прокурорів Хмельницької області з конкретними датами встановлення їм інвалідності. Зі списку видно, що це стало масовим явищем у 2017 – 2019 роках.

Прокурорам оформляли 2 групу безстроково, або ж терміном на 3 роки. А потім вони успішно проходили перекомісію.