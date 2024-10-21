Об этом пишет "Закон и бизнес", проанализировав все данные. Расследование выявило, что большинство из 67 прокуроров Хмельницкой области оформили свои инвалидности именно в 2017 – 2019 годах.

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Итак, это стало следствием так называемых реформ прокуратуры, которые в свое время проводили ее руководители – Юрий Луценко и Руслан Рябошапка. А появление такого количества прокуроров с инвалидностью стало возможным после создания многочисленных комиссий и общественных советов из международников и активистов при правоохранительных органах,

– отмечает издание.

Так, Луценко был генпрокурором с 2016 по 2019 годы во времена Порошенко. А Рябошапка возглавил Генпрокуратуру после выборов в 2019 году как представитель неправительственных организаций и гражданского общества.

Однако за полгода работы на этом посту запомнился единственной реформой – сменой вывески. В результате Верховная Рада выразила ему недоверие и уволила за неэффективность и развал органов прокуратуры.

По данным СМИ, Рябошапка выехал из Украины сразу после начала полномасштабного вторжения РФ.

Издание предоставляет перечень 67 прокуроров Хмельницкой области с конкретными датами установления им инвалидности. Из списка видно, что это стало массовым явлением в 2017 – 2019 годах.

Прокурорам оформляли 2 группу бессрочно, или сроком на 3 года. А потом они успешно проходили перекомиссию.