Тоді виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу. Про це повідомляють у матеріалі "Факти".

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Пів року Агенція оборонних закупівель та "Павлоградський хімічний завод" постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки.

Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву,

– розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв'ю "Українській правді".

Проте питання є не тільки до Агенції оборонних закупівель, яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість – питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним.

Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022 – 2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні боєприпасні заводи – "Павлоградський хімічний завод" та "Артем", які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними боєприпасами.