Мусить віддячити Росії за підтримку, – політолог про дивні заяви Лукашенка
Джерело:24 канал
Дивні заяви Олександра Лукашенка – це реверанси перед Кремлем. Після несправедливих виборів та самопризначення Лукашенка президентом його останньою надією залишитись при владі є лише дружба з Володимиром Путіним.
Річ у тім, що Росія – одна з небагатьох, хто визнає його. Таку думку висловив політолог Олександр Мусієнко для 24 каналу.
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У цій безвиході Лукашенко вимушений пристати на риторику Москви щодо питань і України, і світу.
Звичайно, Лукашенко має чимось розраховуватись за ту підтримку і допомогу, зокрема економічну, яку надає йому Росія. Насамперед Росія про щось просить і артикулює під час таких зустрічей. Думаю, Путін Лукашенкові про це говорить, мовляв, ми вас підтримаємо, а ви у відповідь заявіть, що Крим визнаєте.
Договір про Союзну державу
Цей документ – ще один крок Лукашенка до Путіна. Він нібито означає поглиблення співпраці Мінська і Москви, а насправді – повне злиття 2 країн.
Не зважаючи на білоруських прикордонників, загальне керівництво охороною кордону здійснює ФСБ Росії. Повітряний простір, система протиповітряної оборони – вона теж в них вже єдина,
– запевнив військовий експерт Олег Жданов.
За словами експертів, Путін разом Лукашенко вибудовують нову версію Радянського Союзу, тому і пропаганду диктують типову. Мовляв, Росія і Білорусь оточені ворогами та разом виступають проти "ворожого колективного Заходу". До таких країн відносять і Україну.
Небезпека для України
Експерти наголосили, що чим палкіша дружба між Путіним та Лукашенко, тим гірше від того може бути Україні. Різкі заяви самопроголошеного президента білорусі в бік України, кроки до реалізації договору про дружбу між Мінськом та Кремлем, все активніші військові навчання між 2 арміями доводять – Білорусь стає частиною російського світу.
Небезпекою для України відтепер віє не лише зі Сходу, а й з Півночі. Кордон із Білоруссю перетворюється на ще одну лінію військово-політичної напруги для Києва.Важливо! Україна ще у листопада почала укріплювати кордон з Білоруссю через ймовірну загрозу.
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Останні дивні заяви Лукашенка
- У Казахстані почались масові протести невдоволених громадян. Натомість Лукашенко закликав їх "стати навколішки перед військовими".
- Самопроголошений президент Білорусі назвав Крим "російським". Запевнив, що це "де-факто і де-юре".
- Він сказав, що Білорусь готова до повернення розміщення ядерної зброї Росії на своїй території.