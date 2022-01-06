За словами самопроголошеного білоруського президента, мітингувальникам потрібно домовлятися з Касимом-Жомартом Токаєвим. Про це Олександр Лукашенко заявив під час наради.

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Що Лукашенко "порадив" мітингувальникам в Казахстані

Олександр Лукашенко назвав мітингувальників у Казахстані "бандитами" і порадив їм вибачитися перед військовими та сісти за стіл переговорів з президентом.

Я б їм просто сказав: ну погаласували, покричали — вистачить. Перевернути країну — дорого потім її відновлюватимете. Ще треба буде домовитись. Тому треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб цю ось тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим, він запрошує всіх, хто бажає для переговорів та вибудовування своєї держави,

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі назвав Токаєва дипломатом і заявив, що "з ним можна домовитися".

Зверніть увагу! Після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року спалахнули масові протести. Причиною цього стала фальсифікація результатів, згідно з якими Лукашенко "отримав перемогу" і понад 80% голосів. Загалом світ не визнав результатів голосування, однак самопроголошений президент вирішив за будь-яку ціну втримати владу. Саме тому він відзначився жорстоким придушенням протестів – силовики розганяли мітингувальників, а найактивніших учасників протестів посадили у в'язниці.

Введення військ в Казахстан: головне

Під час звернення 5 січня на фоні загострення протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан). Політик закликав ОДКБ ввести війська.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ОДКБ погодилася ввести свій контингент у Казахстан на невизначений термін.

Росія уже ввела свої війська на територію Казахстану. Слідом за нею свій контингент стягує і Білорусь.

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