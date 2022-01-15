Лукашенко зустрівся з білоруськими військовослужбовцями, які брали участь у місії ОДКБ в Казахстані.
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Лукашенко пригрозив "ворогам"
Самопроголошений президент каже, мовляв, воювати з ОДКБ небезпечно.
Це був сигнал всім, хто сьогодні гострить меч по периметру білорусько-російських кордонів,
– стверджує Лукашенко.
За його словами, мовляв, головний підсумок операції – що перемогти ОДКБ неможливо.
Місію в Казахстані розробили Путін та Лукашенко
Лукашенко заявив, нібито операцію в Казахстані до деталей розробили президенти Росії та Білорусі. Ба більше, протягом однієї години.
"Міністерство оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану", – каже Лукашенко.
Війська ОДКБ в Казахстані: що відомо
- Після початку протестів у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ.
- Після цього в Організації заявили, що направлять до країни своїх "миротворців". Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн.
- 11 січня з'явилася інформація про те, що основну місію ОДКБ завершили. 13 січня стартувало поетапне виведення контингенту, яке триватиме 10 днів.
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