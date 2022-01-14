Що означає гучна заява Лукашенка на саміті Організації договору про колективну безпеку, як протести у Казахстані можуть вплинути на життя інших країн та чому нині "під прицілом" опинився Узбекистан – сайт 24 каналу поцікавився в експертів.

За темою "Мертве тіло на плечах": чому ОДКБ – це не НАТО та як Путін показує "сили" в Казахстані

"Лукашенко хотів би, щоб всі пострадянські країни об'єдналися"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи на саміті ОДКБ, наголосив, що "уроки з того, що сталося в Казахстані, має здобути насамперед Узбекистан, оскільки на нього в тому числі кинуті погляди організаторів заворушень".

Лукашенко продовжує риторику Кремля про так званий братський народ. 10 січня він заявив, що військовий контингент ОДКБ – це "не окупанти".

Ми ніякі не окупанти, ми не прийшли туди за своїм бажанням. Нас запросив наш брат, наш друг, який відповідає за цю величезну країну, і ми надали ту підтримку, яку він вимагав від нас,

– сказав Лукашенко.