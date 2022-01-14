Что означает громкое заявление Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности, как протесты в Казахстане могут повлиять на жизнь других стран и почему "под прицелом" оказался Узбекистан – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.

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"Лукашенко хотел бы, чтобы все постсоветские страны объединились"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ, подчеркнул, что "уроки из произошедшего в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, поскольку на него в том числе, брошены взгляды организаторов беспорядков".

Лукашенко продолжает риторику Кремля о так называемом братском народе. 10 января он заявил, что военный контингент ОДКБ – это "не оккупанты".

Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали поддержку, которую он требовал от нас,

– сказал Лукашенко.