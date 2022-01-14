Что означает громкое заявление Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности, как протесты в Казахстане могут повлиять на жизнь других стран и почему "под прицелом" оказался Узбекистан – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.
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"Лукашенко хотел бы, чтобы все постсоветские страны объединились"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ, подчеркнул, что "уроки из произошедшего в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, поскольку на него в том числе, брошены взгляды организаторов беспорядков".
Лукашенко продолжает риторику Кремля о так называемом братском народе. 10 января он заявил, что военный контингент ОДКБ – это "не оккупанты".
Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали поддержку, которую он требовал от нас,
– сказал Лукашенко.
Лукашенко продолжает риторику Кремля / Фото из архива сайта 24 канала
После заявлений Лукашенко российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Узбекистану нужно тесное сотрудничество с ОДКБ из-за так называемых "угроз международного терроризма".
Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич отметил, что это давняя традиция Александра Лукашенко – интегрировать все постсоветские народы и стать одним из лидеров этого процесса.
Еще в 90-е годы он по-всякому пытался интегрировать Украину в союз Беларуси – России. Он критиковал других руководителей, что они отказываются интегрироваться. И сейчас, выступая в храме, он сказал, что нужно и Украину обратить в лоно нашей подлинной веры. Поэтому это не только касается Узбекистана.
Специалист отметил, что Лукашенко был одним из главных инициаторов ввода войск ОДКБ в Казахстан. А вот Узбекистан давно критиковал за то, что эта страна не хочет вступать в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Поэтому у него были очень плохие отношения с бывшим президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
По словам Валерия Карбалевича, Лукашенко хотел бы, чтобы все постсоветские страны объединились – он видит почетную миссию главного интегратора.
Эксперт говорит, что Лукашенко хочет интегрировать все постсоветские страны / Фото из архива сайта 24 канала
"Лукашенко и Токаев – марионетки Путина"
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что "Лукашенко, как и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ныне являются марионетками Владимира Путина".
Лукашенко является марионеткой, которой разрешается говорить на уровне не просто министра, представителя какой-то силовой структуры, а именно на уровне так называемого президента Беларуси. Поэтому это фактически максимальный уровень, где излагаются мнения Путина – через Лукашенко как его политической шестерки.
Для Узбекистана прозвучала достаточно серьезная угроза в рамках "реваншистской недоимперской проекции собирателя земель". Путина, добавил специалист, выставляют человеком, который якобы постепенно возвращает страны бывшего СССР в распавшееся лоно империи. Однако у главы РФ это получается очень сложно и вряд ли удастся вообще, поскольку для этого не хватает ресурсов.
Но средствами достаточно серьезной дипломатической школы наследия Советского Союза, которая у них от прошлых достижений, в учете дипломатии и знаний в клановых разделах в странах Азии, они могут манипулировать этими процессами,
– объяснил Коваленко.
Также могут создаваться элементы давления рычагов и даже использоваться формат "кнута и пряника". Насколько это эффективно получится в достаточно русофобном Казахстане – покажет время, но их не останавливают какие-либо трудности.
Сейчас россияне пытаются максимально поглотить бывшие советские республики в той или иной степени, разместить там свой контингент, развить какую-нибудь "народную республику" и тому подобное, но все же как-то приобщиться к этой теме недоимперского реваншизма.
По мнению специалиста, по всей вероятности, Узбекистан, учитывая заявления Лукашенко, может стать следующим.
Более интересный сценарий развивается в Таджикистане, поскольку эта страна и так целиком и полностью, с учетом позиции президента Эмомали Рахмона, лояльна к Москве.
Путин хочет "вернуть страны бывшего СССР в лоно империи" / Фото из архива сайта 24 канала
Шойгу фактически дал добро от имени Москвы на проведение подобного рода пограничной спецоперации по занятию территории на приграничных территориях Кыргызстана,
– отметил эксперт.
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"Союз авторитарных режимов"
Белорусский аналитик Валерий Карбалевич уверен, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контингент которой был использован для подавления протестов в Казахстане, становится союзом авторитарных режимов для защиты от претензий со стороны собственных народов.
По словам эксперта, после введения ОДКБ в Казахстан произошло определенное преодоление международной изоляции Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси сам признавал, что западные страны давят на союзников по ОДКБ, по Евроазиатскому экономическому союзу, чтобы они тоже присоединились к изоляции.
Эти события в Казахстане, ввод войск, помогли Лукашенко вернуться на международную повестку дня через это "казахстанское окно",
– заметил Карбалевич.
Протесты в Казахстане помогли Лукашенко вернуться в повестку дня / Фото из архива сайта 24 канала
На состоявшемся 10 января саммите ОДКБ риторика Лукашенко была открыто противозападной. Подобные намеки звучали и от Путина. А у президента Казахстана Токаева несколько иная версия.
Те внешние силы, которые якобы организовали протест в Казахстане, – это якобы мусульманские боевики, они с ближнего Востока, Афганистана. То есть, о Западе Токаев как-то осторожно говорит. Хотя казахстанские официальные СМИ намекают на это. Через несколько дней войска ОДКБ должны уйти. В настоящее время сложно говорить, насколько изменится внешняя политика Казахстана,
– добавил белорусский аналитик.
В своем выступлении Токаев отмечал, что речь идет о попытке "государственного переворота", а главной целью "террористов" был захват власти. Также высказывался и Лукашенко после событий 2020 года в Беларуси, называя мирные демократические протесты "военным переворотом" и "подготовкой покушения на Лукашенко".
Карбалевич объяснил, что сначала казалось, что Казахстан полностью разрывает отношения с Западом и будет ориентироваться на Россию. Но сейчас ситуация несколько изменилась: Токаев будет балансировать и постарается не портить отношения с Западом. Но то, что возрастет его зависимость от Российской Федерации после этого, колебаний не вызывает.