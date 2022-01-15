Лукашенко встретился с белорусскими военнослужащими, участвовавшими в миссии ОДКБ в Казахстане.

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Лукашенко пригрозил "врагам"

Самопровозглашенный президент говорит, что, мол, воевать с ОДКБ опасно.

Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ,

– утверждает Лукашенко.

По его словам, главный итог операции – победить ОДКБ невозможно.

Миссию в Казахстане разработали Путин и Лукашенко

Лукашенко заявил, что операцию в Казахстане до деталей разработали президенты России и Беларуси. Более того, в течение одного часа.

"Министерство обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан", – говорит Лукашенко.

Обратите внимание! Белорусские протесты начались в августе 2020 года. Они продолжались около полугода, то есть значительно длиннее, чем в Казахстане. При этом никакие силы ОДКБ туда не вводились.

Войска ОДКБ в Казахстане: что известно

После начала протестов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

После этого в Организации заявили, что направят в страну своих "миротворцев". Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран.

11 января появилась информация о том, что основную миссию ОДКБ завершили. 13 января стартовал поэтапный вывод контингента, который продлится 10 дней.

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