У МВС пояснили позицію щодо легалізації зброї в Україні

Під час повномасштабної війни Росії проти України гостро постало питання легалізації зброї. Тож у МВС уже міркують над механізмом, а також просять людей висловити свою думку з цього приводу.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону, після війни у багатьох людей на руках залишиться зброя. Відповідно її потрібно буде узаконити. А для цього, передає 24 канал, потрібно буде розробити механізм легалізації.

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Запит на легалізацію зброї вже є

Почнімо з того, що напередодні в Дії стартувало чергове опитування. Воно, власне, стосується легалізації зброї. У ньому кожен, кому виповнилося 18 років, може віддати свій голос за один із трьох варіантів:

для спеціальних потреб;

для особистого захисту;

я – проти.

Результати цього опитування дозволять посадовцям краще зрозуміти настрої українців щодо використання зброї. І після цього можна буде доопрацьовувати законопроєкти таким чином, щоб задовольнити усіх.

Уже багато зброї й так є на руках

Варте уваги! Дані соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, щоЗауважимо, що у довоєнні часи таких було лише 25%.

Вадим Денисенко апелював до мови цифр. Він наголосив на тому, що лише в Києві видали 20 тисяч стволів для охорони нашої держави. І це, зі слів радника міністра, вселило в українців надію, а також надало моральну перевагу. Ба більше, вони відчули, що мають можливість боронити свій дім, свою країну.

Та й сама війна вже показала, що люди готові до легалізації зброї. Тож в МВС вирішили провести опитування, щоб зрозуміти, скільки людей готові до цього та на яких умовах дозволи їх влаштовують.

Відомо, що у Верховній Раді вже прийняли законопроєкт про легалізацію зброї у першому читанні. Наразі документ готується до другого. Тож для цього влаштували дискусію у суспільстві. Зокрема, щоб зрозуміти:

Потрібно чи не потрібно легалізовувати (більшість зараз каже, що потрібно);

Як і що легалізовувати? Які мають бути обмеження?

Над цими питаннями, підкреслив Денисенко, вже працюють експерти. Вони вивчають міжнародний досвід, а також аналізують наслідки, які можуть бути після війни.

Радник міністра наголосив на тому, що після війни у багатьох людей залишиться зброя. Ніхто її не понесе відразу здавати. Тому потрібно буде унормувати питання, яке дозволить уникнути проблем. Наприклад, організації озброєного бандитизму.

Як зазначив Денисенко, у міністерстві зараз задача, яка полягає у мінімізації ризиків. Крім того, слід донести до людей, що зброя потрібна для мінімізації рівня злочинності, а не до його росту. Для цього кожен повинен мати відповідні дозволи, не мати проблем з психікою або інших обмежень.

Досвід показує: якщо суспільство до цього готове, якщо є велика кількість навчених людей зі зброєю, кількість злочинів може різко зменшуватись,

– підкреслив Денисенко.

Журналіст відразу ж пригадав стрілянину у Техасі, яка сталася напередодні. На що Денисенко відповів, що тут немає тотожності між легалізацією зброї та зростом таких злочинів. Для прикладу він взяв ту ж Росію. Там лише упродовж останнього року сталося щонайменше дві стрілянини.

Такі речі не залежать від того, легалізована зброя, чи ні,

– підкреслив Денисенко.

Хай там як, сам механізм ще потребує напрацювань. Наразі у МВС хочуть достеменно вивчити настрої українців. Після цього визначатимуть, який тип зброї можна буде легалізувати. Хоча і тут, наголошує Денисенко, немає жодних закономірностей між можливими злочинами та видами озброєння, якими володіють місцеві.

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