В МВД объяснили позицию по легализации оружия в Украине

Во время полномасштабной войны России против Украины остро встал вопрос о легализации оружия. Поэтому в МВД уже размышляют над механизмом, а также просят людей высказать свое мнение на этот счет.

Как отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона, после войны у многих людей на руках останется оружие. Соответственно, ее нужно будет узаконить. А для этого, передает 24 канал, нужно будет разработать механизм легализации.

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Запрос на легализацию оружия уже есть

Начнем с того, что накануне в Действии стартовал очередной опрос. Оно, собственно, касается легализации оружия . В нем каждый, кому исполнилось 18 лет, может отдать свой голос за один из трех вариантов:

для специальных нужд;

для личной защиты;

я – против.

Результаты этого опроса позволят должностным лицам лучше понять настроения украинцев по использованию оружия. И после этого можно будет дорабатывать законопроекты таким образом, чтобы удовлетворить всех.

Уже много оружия и так есть на руках

Достойно внимания! Данные социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, чтоЗаметим, что в довоенные времена таких было всего 25%.

Вадим Денисенко апеллировал к языку цифр. Он отметил, что только в Киеве выдали 20 тысяч стволов для охраны нашего государства. И это, по словам советника министра, вселило в украинцев надежду, а также предоставило моральное преимущество. Более того, они почувствовали, что имеют возможность защищать свой дом, свою страну.

И сама война уже показала, что люди готовы к легализации оружия. Поэтому в МВД решили провести опрос, чтобы понять, сколько людей готово к этому и на каких условиях разрешения их устраивают.

Известно, что в Верховной Раде уже был принят законопроект о легализации оружия в первом чтении. Сейчас документ готовится ко второму. Для этого устроили дискуссию в обществе. В частности, чтобы понять:

Нужно или не нужно легализовываться (большинство сейчас говорит, что нужно);

Как и что легализовать? Какие должны быть ограничения?

Над этими вопросами, подчеркнул Денисенко, уже трудятся эксперты. Они изучают международный опыт, а также анализируют последствия, которые могут возникнуть после войны.

Советник министра отметил, что после войны у многих людей останется оружие. Никто ее не понесет сразу сдавать. Поэтому нужно будет нормировать вопрос, который позволит избежать проблем. К примеру, организации вооруженного бандитизма.

Как отметил Денисенко, в министерстве сейчас задача, заключающаяся в минимизации рисков. Кроме того, следует донести до людей, что оружие нужно для минимизации уровня преступности, а не до его роста. Для этого каждый должен иметь соответствующие разрешения, не иметь проблем с психикой или иными ограничениями.

Опыт показывает: если общество к этому готово, если есть большое количество обученных людей с оружием, количество преступлений может резко уменьшаться.

– подчеркнул Денисенко.

Журналист сразу же вспомнил произошедшую накануне стрельбу в Техасе . На что Денисенко ответил, что здесь нет тождества между легализацией оружия и ростом подобных преступлений. В качестве примера он взял ту же Россию. Там только за последний год произошло по меньшей мере две стрельбы.

Такие вещи не зависят от того, легализованное оружие или нет,

– подчеркнул Денисенко.

Как бы то ни было, сам механизм еще нуждается в наработках. В МВД хотят точно изучить настроения украинцев. После этого будет определяться, какой тип оружия можно будет легализовать. Хотя и здесь, отмечает Денисенко, нет никаких закономерностей между возможными преступлениями и видами вооружения, которыми владеют местные.

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