Беремо "на олівець": у МВС розповіли, як швидко мобілізують порушників комендантської години

Порушників комендантської години, яким вручили повістки, не відправляють одразу на фронт. Та коли постає таке питання, військові комісари подивляться на таку категорію людей у першу чергу.

У МВС заявили про "креативні" способи боротьби з порушниками комендантської години

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Він розповів, що МВС активно допомагає центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв.

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За його словами, порушників комендантської години беруть "на олівець".

Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу,

– сказав він.

Євгеній Єнін заявив, що в перші дні після вторгнення росії люди розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Натомість сьогодні, за його словами, є певна категорія людей, які розслабилась.

"Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп'яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає", – сказав він.

Радник Дениса Монастирського зазначив, що в МВС знаходять "креативні способи боротьби з порушниками, але все в межах Закону".

Він наголосив, що МВС підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години.

Це має загрожувати і певним політикам, які також порушують. І для них більш дієвими були б громадські роботи. Я сподіваюсь, що український парламент ближчим часом підтримає відповідний законопроєкт щодо відповідальності,

– резюмував Єнін.

Мобілізація в Україні: що відомо

В Україні до 23 серпня оголошено воєнний стан, під час якого практично у всіх регіонах запроваджено комендантську годину. Водночас в Україні триває мобілізація, в рамках якої до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків у віці 18 – 60 років.

Досить часто повістки вручають у громадських місцях та за правопорушення. Через це з'явилася петиція про заборону видавати повісти у таких місцях. Петицію повинен розглянути президент Володимир Зеленський, оскільки вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

У ЗСУ пояснили, що вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше. Натомість ходити по житлових кварталах і стукати у двері, де ніхто не відкриває, неефективно.

Натомість глава Міністерства оборони України Олексій Резніков розкритикував вручення повісток, як покарання.

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