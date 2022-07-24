Берем "на карандаш": в МВД рассказали, как быстро мобилизуют нарушителей комендантского часа

Нарушителей комендантского часа, которым вручили повестки, не отправляют сразу на фронт. Но когда возникает такой вопрос, военные комиссары посмотрят на такую категорию людей в первую очередь.

В МВД заявили о "креативных" способах борьбы с нарушителями комендантского часа

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он рассказал, что МВД активно помогает центрам комплектования ВСУ пополнять резерв.

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По его словам, нарушителей комендантского часа берут "на карандаш".

Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь,

– сказал он.

Евгений Енин заявил, что в первые дни после вторжения россии люди понимали, что нарушение комендантского часа может угрожать их жизни. Зато сегодня, по его словам, есть определенная категория расслабившихся людей.

"Поэтому должно действовать определенное административное принуждение. Сейчас нет административной ответственности за нарушение комендантского часа. Есть практика привлечения за злостное неповиновение сотрудникам полиции, за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а вот рычагов воздействия на нарушителей комендантского часа до сих пор нет", – сказал он.

Советник Дениса Монастырского отметил, что в МВД находят "креативные способы борьбы с нарушителями, но все в пределах закона".

Он подчеркнул, что МВД поддерживаем введение административной ответственности для нарушителей комендантского часа.

Это должно угрожать и определенным политикам, которые также нарушают. И для них более действенными были бы общественные работы. Я надеюсь, что украинский парламент в ближайшее время поддержит соответствующий законопроект об ответственности,

– резюмировал Енин.

Мобилизация в Украине: что известно

В Украине до 23 августа объявлено военное положение, во время которого практически во всех регионах введен комендантский час. В то же время в Украине продолжается мобилизация, в рамках которой в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте 18 – 60 лет.

Часто повестки вручают в общественных местах и за правонарушения. Поэтому появилась петиция о запрете выдавать повести в таких местах. Петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский, поскольку она собрала необходимые 25 тысяч подписей.

В ВСУ объяснили, что вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее. Вместо этого ходить по жилым кварталам и стучать в дверь, где никто не открывает, неэффективно.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников раскритиковал вручение повесток, как наказание.

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