У МЗС України відреагували на затримання ветерана АТО в Греції

При перетині кордону в Греції 14 вересня затримали ветерана АТО Олександра Радкевича. Консульство України в Салоніках займається справою арештованого в Греції українця.

Арештованого мають відвідати консули України. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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В українському МЗС прокоментували затримання українця в Греції

Консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України на запит іншої європейської держави. Консули підтримають із українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні,

– заявив Ніколенко.

Окрім того, в українському МЗС розповіли, що:

22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін;

він захищатиме інтереси українця під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія.

"За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців", – пояснив речник МЗС. Він також додав, що українські консули мають відвідати арештованого 25 жовтня.

МЗС України залучило й інші контакти із грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об'єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина,

– запевнив Олег Ніколенко.

До речі, Олександра Радкевича Греція затримала на запит Литви, оскільки суд країни засудив чоловіка у справі за події січня 1991 року.

Коротко про справу арештованого у Греції українця