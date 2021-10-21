Арештованого мають відвідати консули України. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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В українському МЗС прокоментували затримання українця в Греції
Консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України на запит іншої європейської держави. Консули підтримають із українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні,
– заявив Ніколенко.
Окрім того, в українському МЗС розповіли, що:
- 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін;
- він захищатиме інтереси українця під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія.
"За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців", – пояснив речник МЗС. Він також додав, що українські консули мають відвідати арештованого 25 жовтня.
МЗС України залучило й інші контакти із грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об'єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина,
– запевнив Олег Ніколенко.
До речі, Олександра Радкевича Греція затримала на запит Литви, оскільки суд країни засудив чоловіка у справі за події січня 1991 року.
Коротко про справу арештованого у Греції українця
- Про затримання українця розповіла правозахисниця та координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова.
- Литва звинувачує Радкевича у тяжких воєнних злочинах за події січня 1991 року. Мовиться про справу, коли СРСР 13 січня 1991 року намагався силою повалити законну владу в Литві, яка 1990 року оголосила про незалежність. Тоді загинули 14 осіб, понад тисяча беззбройних людей постраждали.
- На початку 1991 року Радкевич служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, та у січні 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який перебував поряд з Будинком друку у Вільнюсі.
- Правозахисниця заявила, що звинувачення лунають фактично за те, що чоловік був присутній у Вільнюсі як військовий радянської армії, а "його дії не спричинили шкоди будь-якій людині".
- До речі, 20 жовтня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що вони видали європейський ордер на арешт Радкевича. Тепер Грецію просять видати українця, щоб той відбув покарання у Литві.