Радкевича затримали 14 вересня. Про це повідомила правозахисниця та координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова.

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Литва просить Грецію видати українця

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 20 жовтня повідомив, що країна видала європейський ордер на арешт Радкевича. Тепер Грецію просять видати українця, щоб той відбув покарання у Литві.

У якій справі засудили ветерана

СРСР 13 січня 1991 року намагався силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність.

Радянські військові захопили Вільнюську телевежу та будівлі Литовського радіо і ТБ. У результаті загинули 14 осіб, понад тисяча беззбройних людей постраждали.

У березні 2019 року суд Вільнюса засудив 67 осіб за воєнні злочини під час подій січня 1991 року. До речі, 10 років в'язниці заочно отримав колишній міністр оборони СРСР Дмитро Язов.

Чому серед засуджених опинився Радкевич

На початку 1991 року Радкевич служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР. У січні 1991 року його призначили водієм-механіком танку, який перебував поряд з Будинком друку у Вільнюсі.

Відтак Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах. Правозахисниця наголосила, що звинувачення лунають фактично лише за те, що він чоловік був присутній у Вільнюсі як військовий радянської армії.

Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людині, що чітко видно із самого вироку,

– зазначила Решетилова.

Ветеран не знав про вирок

Радкевич навіть не знав про вирок щодо нього. Він добровільно співпрацював зі слідством. У 2014 році українська прокуратура допитала його як свідка у рамках міжнародної правової допомоги. Потім ветеран перетворився зі свідка на обвинуваченого.

"Окрім Олександра, цим вироком засуджено ще щонайменше 10 громадян України. Вони мимовільно стали учасниками збройної інтервенції Москви до дружньої нам Литви, фактично опинившись не в тому місці не в той час", – додала Решетилова.

У Литві рішення суду набрало законної сили. Литовський адвокат Радкевича оскаржував вирок в апеляційному суді, але отримав відмову. Адвокати думають звертатись до Європейського суду з прав людини.



Радкевич з онуком / Фото Ольги Решетилової