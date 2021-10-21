Радкевича задержали 14 сентября. Об этом сообщила правозащитница и координатор в Медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова.

Читайте также Стоя на коленях: ромы, которые избили ветерана АТО, публично извинились

Литва просит Грецию выдать украинца

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 20 октября сообщил, что страна выдала европейский ордер на арест Радкевича. Теперь Грецию просят выдать украинца, чтобы тот отбыл наказание в Литве.

По какому делу осудили ветерана

СССР 13 января 1991 года пытался силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости.

Советские военные захватили Вильнюсскую телебашню и здания Литовского радио и ТВ. В результате погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

В марте 2019 года суд Вильнюса осудил 67 человек за военные преступления во время событий января 1991 года. Кстати, 10 лет тюрьмы заочно получил бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Почему среди осужденных оказался Радкевич

В начале 1991 года Радкевич служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. В январе 1991 года его назначили водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе.

Поэтому Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях. Правозащитница подчеркнула, что обвинения звучат фактически лишь за то, что он мужчина присутствовал в Вильнюсе как военный советской армии.

Действия Радкевича не нанесли вреда любому человеку, что четко видно из самого приговора,

– отметила Решетилова.

Ветеран не знал о приговоре

Радкевич даже не знал о приговоре в отношении него. Он добровольно сотрудничал со следствием. В 2014 году украинская прокуратура допросила его как свидетеля в рамках международной правовой помощи. Затем ветеран превратился из свидетеля в обвиняемого.

"Кроме Александра, этим приговором осуждены еще по меньшей мере 10 граждан Украины. Они невольно стали участниками вооруженной интервенции Москвы в дружественной нам Литве, фактически оказавшись не в том месте не в то время", – добавила Решетилова.

В Литве решение суда вступило в законную силу. Литовский адвокат Радкевича обжаловал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты думают обращаться в Европейский суд по правам человека.



Радкевич с внуком / Фото Ольги Решетиловой