С просьбой выяснить ситуацию к ветеранам обратилось руководство территориальной общины, где ромы совершили избиение. Те отреагировали оперативно.

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Более того, привлекли Нацполицию и Службу безопасности Украины.

Извинялись на коленях

Ветераны во время разговора с ромами предложили им "сдаться добровольно". С бандитами провели воспитательную работу, а потом те извинялись, стоя на коленях.

Обратите внимание! На видео присутствует нецензурная лексика и кадры, запрещенные для уязвимых людей.

Ромы извиняются на коленях: смотрите видео

Сначала ромы пытались убежать, однако всех нашли и заставили отвечать за свои действия. Всех причастных к преступлению забрала полиция.

Текст публикации Союза ветеранов войны с Россией:

Руководство территориальной общины, где так называемые "ромы" совершили избиение ветерана АТО, обратилось с предложением к ветеранам и патриотам разобраться в ситуации.

Активисты "Основа Будущего" с ветеранскими союзами Волыни отправились в притон, где скрывалась банда, но они бежали за город.

После непродолжительных переговоров этническим бандитам предложили сдаться добровольно.

Они приехали, где с ними провели очень убедительную воспитательную работу. После сняли извинения.

На инцидент также среагировала Нацполиция и СБУ, очень много силовиков приехало, чтобы забрать бандитов.

Один из нападавших бежал из поселкового совета, но активисты "Основы" начали поисковую операцию и вернули мерзавца к остальным.

Бандюков забрала полиция, ждем следствие и суд.

Также активисты и общество внимательно будут следить, чтобы их не отмазали либеральные продажные правозащитники, как это часто бывает.