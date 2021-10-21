Арестованного должны посетить консулы Украины. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Читайте больше В Греции задержали ветерана АТО: Литва осудила его за военные преступления СССР
В украинском МИД прокомментировали задержание украинца в Греции
Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, ему предоставили украинских и греческих адвокатов, условия его содержания приемлемые,
– заявил Николенко.
Кроме того, в украинском МИД рассказали, что:
- 22 октября адвокат планирует приехать в Афины;
- он будет защищать интересы украинца при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия.
"По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев", – пояснил представитель МИД. Он также добавил, что украинские консулы должны посетить арестованного 25 октября.
МИД Украины привлек и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина,
– заверил Олег Николенко.
Кстати, Александр Радкевич Греция задержала на запрос Литвы, поскольку суд страны приговорил мужчину по делу события января 1991 года.
Коротко о деле арестованного в Греции украинца
- О задержании украинца рассказала правозащитница и координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова.
- Литва обвиняет Радкевича в тяжелых военных преступлениях за события января 1991 года. Говорится о деле, когда СССР 13 января 1991 года пытался силой свергнуть законную власть в Литве, которая в 1990 году объявила о независимости. Тогда погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
- В начале 1991 года Радкевич служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, и в январе 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе.
- Правозащитница заявила, что обвинения звучат фактически за то, что мужчина присутствовал в Вильнюсе как военный советской армии, а "его действия не повлекли вреда любому человеку".
- Кстати, 20 октября глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что они выдали европейский ордер на арест Радкевича. Теперь Грецию просят выдать украинца, чтобы тот отбыл наказание в Литве.