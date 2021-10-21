В МИД Украины отреагировали на задержание ветерана АТО в Греции

При пересечении границы в Греции 14 сентября задержали ветерана АТО Александра Радкевича. Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции украинца.

Арестованного должны посетить консулы Украины. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Читайте больше В Греции задержали ветерана АТО: Литва осудила его за военные преступления СССР

В украинском МИД прокомментировали задержание украинца в Греции

Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, ему предоставили украинских и греческих адвокатов, условия его содержания приемлемые,

– заявил Николенко.

Кроме того, в украинском МИД рассказали, что:

22 октября адвокат планирует приехать в Афины;

он будет защищать интересы украинца при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия.

"По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев", – пояснил представитель МИД. Он также добавил, что украинские консулы должны посетить арестованного 25 октября.

МИД Украины привлек и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина,

– заверил Олег Николенко.

Кстати, Александр Радкевич Греция задержала на запрос Литвы, поскольку суд страны приговорил мужчину по делу события января 1991 года.

Коротко о деле арестованного в Греции украинца