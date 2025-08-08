Кривонос отримав від СБУ лист щодо одного з посадовців НАБУ, якого підозрюють у держзраді
- Директор НАБУ Семен Кривонос отримав від СБУ матеріали щодо одного із співробітників, якого підозрюють у держзраді, але не має дозволу розголошувати їх.
- Наразі під вартою перебувають два співробітники НАБУ, а ще трьом повідомлено про підозру у ДТП; НАБУ проводить внутрішнє службове розслідування.
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що отримав від Служби безпеки матеріали за одним зі співробітників, якого підозрюють у держзраді. Проте він не має дозволу їх розголошувати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг керівників НАБУ та САП у "Media Center Ukraine".
Що відомо розслідування щодо співробітників НАБУ?
За словами Кривоноса, зараз під вартою перебувають два співробітники НАБУ – ща звинуваченням у державній зраді. Ще трьом повідомлено про підозру у ДТП.
Директор НАБУ розповів, що одразу після цього бюро розпочало внутрішнє службове розслідування. Семен Кривонос звернувся до СБУ з проханням надати матеріали, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу.
Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист зі Служби безпеки України, але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічно,
– наголосив він.
Наразі Кривонос чекає на відповідь від СБУ щодо ще другого співробітника і буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали.
"Не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, колективу Бюро і міжнародних партнерів, а також просив би Службу безпеки для того, щоб вони опублікували всі наявні матеріали по обох співробітниках у публічному доступі", – наголосив він.