10 листопада, 09:58
2

НАБУ проводить обшуки у міністра юстиції Германа Галущенко та в Енергоатомі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • НАБУ проводить обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка та в Енергоатомі.
  • Ярослав Железняк звинувачував Галущенка та Енергоатом у корупції, а Галущенко з 2021 року обіймав посаду міністра енергетики України.

Уранці 10 листопада стало відомо про обшуки у міністра юстиції та ексміністра енергетики Германа Галущенка. Слідчі дії проводить Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Що відомо про обшуки у Галущенка?

У Національному антикорупційному бюро повідомили про обшуки у Галущенка 10 листопада. Також їх здійснювали у компанії Енергоатом.

Ярослав Железняк неодноразово звинувачував ексміністра енергетики та Енергоатом у корупції. З 2021 року Галущенко обіймав посаду міністра енергетики України, а в липні 2025 року його призначили міністром юстиції, а Міненерго очолила Світлана Гринчук.

24 Канал звернувся по коментар до НАБУ. За наявності нової інформації матеріал буде оновлено.

Що пишуть про обшуки у Міндіча?

  • Крім того, також уранці 10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95".

  • Бізнесмен може стати фігурантом розслідування американського ФБР щодо відмивання коштів. До відмивання грошей можуть бути причетні кілька осіб і компаній, зокрема офшорна структура з Британських Віргінських островів та фігурант, відомий під прізвиськом Sugarman. Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман.

  • Нагадаємо, що ще у липні "Українська правда" писала про те, що НАБУ і САП готують Міндічу підозру.