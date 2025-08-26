Над Ростовом-на-Дону пролунало кілька вибухів, над містом здіймається дим
- У Ростові-на-Дону пролунало кілька вибухів, після чого над містом здійнявся дим.
- Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи, однак офіційно влада не коментує події.
Увечері 26 серпня над російським Ростовом-на-Дону пролунало кілька вибухів. Після цього над містом здійнявся дим.
Перед цим у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про вибухи у Ростові?
У російських телеграм-каналах бідкаються, що Ростов-на-Дону атакували "добрі" дрони.
Місцеві жителі стверджують, що чули щонайменше 3 гучні звуки вибухів.
Зазначається, що після одного із цих вибухів у центрі міста почалася пожежа. Там горить будівля в районі перехрестя Халтуринського провулку та Московської вулиці.
Офіційно місцева влада вибухи не коментувала. Та й росЗМІ не поспішають визнавати, що пожежа у місті спричинена нальотом дронів.
При цьому на опублікованих кадрах видно, що палає багатоповерхівка.
Вибухи у Росії: останні новини
У ніч на 21 серпня українські дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Він горів 5 діб, вогонь знищив 6 резервуарів.
Також у Генштабі підтвердили ураження Сизранського НПЗ у Самарській області. У місті пролунали щонайменше 20 вибухів.
Також дрони СБУ та ССО вітали з Днем Незалежності України морський термінал "Усть-Луга". Це була уже друга успішна атака на цей об'єкт у 2025 році.