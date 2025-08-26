Увечері 26 серпня над російським Ростовом-на-Дону пролунало кілька вибухів. Після цього над містом здійнявся дим.

Перед цим у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про вибухи у Ростові?

У російських телеграм-каналах бідкаються, що Ростов-на-Дону атакували "добрі" дрони.

Місцеві жителі стверджують, що чули щонайменше 3 гучні звуки вибухів.

Ситуація у Ростові: дивіться відео

Зазначається, що після одного із цих вибухів у центрі міста почалася пожежа. Там горить будівля в районі перехрестя Халтуринського провулку та Московської вулиці.

Офіційно місцева влада вибухи не коментувала. Та й росЗМІ не поспішають визнавати, що пожежа у місті спричинена нальотом дронів.

При цьому на опублікованих кадрах видно, що палає багатоповерхівка.

Горить будинок у Ростові: дивіться відео

