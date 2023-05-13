Чи готові США передати далекобійні ракети після кроку Великої Британії зі Storm Shadow

Велика Британія стала першою країною, яка надала нам далекобійні ракети. Після цього постало логічне питання - чи нададуть США нам ракети ATACMS?

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що позиція США після рішення Великої Британії не змінилася. Тобто Вашингтон не надаватиме нам далекобійні ракети.

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США продовжують надавати військову допомогу

Джон Кірбі заявив, що США не змінюватимуть своїх підходів щодо далекобійних ракет.

Що стосується будь-яких інших змін щодо ракетних систем великої дальності, наша політика та наші рішення в цьому плані не змінилися,

– заявив Кірбі.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому підкреслив, що США продовжують надавати Україні військову допомогу, зокрема мова йде про протиповітряну оборону, зокрема системи Patriot, які вже показали свою ефективність, коли українські воїни збили російську гіперзвукову ракету "Кинжал".

Крім того, Кірбі висловив подяку іншим країнам, зокрема Великій Британії, за надану військову допомогу Україні.

Зверніть увагу! Вашингтон не погоджується на надання далекобійних ракет ATACMS щонайменше з двох причин:

США бояться ударів по Росії їхньою зброєю. Однак Україна запевняє, що використовуватиме таку зброю виключно для ударів по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях;

у Пентагоні кажуть про малий запас таких ракет. Тобто їхнє надання Україні може вплинути на оборонний потенціал США.

Нагадаємо, що Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які дозволять атакувати ворожі об'єкти на всіх тимчасово окупованих територіях, включно з тимчасово окупованою АР Крим. Цікаво, що на думку експертів, 3 – 4 таких ракет цілком достатньо, щоб відправити на звалище історії незаконну споруду під назвою кримський міст.