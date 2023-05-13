Готовы ли США передать дальнобойные ракеты после шага Великобритании со Storm Shadow

Великобритания стала первой страной, предоставившей нам дальнобойные ракеты. После этого встал логичный вопрос – предоставят ли США нам ракеты ATACMS?

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция США после решения Великобритании не изменилась. То есть Вашингтон не будет давать нам дальнобойные ракеты.

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США продолжают оказывать военную помощь

Джон Кирби заявил, что США не будут менять своих подходов к дальнобойным ракетам.

Что касается каких-либо других изменений в отношении ракетных систем большой дальности, наша политика и наши решения в этом плане не изменились,

– заявил Кирби.

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома подчеркнул, что США продолжают оказывать Украине военную помощь, в частности речь идет о противовоздушной обороне, в частности, системы Patriot, которые уже показали свою эффективность, когда украинские воины сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Кроме того, Кирби выразил благодарность другим странам, в частности, Великобритании, за оказанную военную помощь Украине.

Обратите внимание! Вашингтон не соглашается на предоставление дальнобойных ракет ATACMS как минимум по двум причинам:

США боятся ударов по России их оружием. Однако Украина уверяет, что будет использовать такое оружие исключительно для ударов по враждебным объектам на временно оккупированных территориях;

в Пентагоне говорят о малом запасе таких ракет. То есть, их предоставление Украине может повлиять на оборонный потенциал США.

Напомним, что Великобритания предоставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые позволят атаковать вражеские объекты на всех временно оккупированных территориях, включая временно оккупированную АР Крым. Интересно, что, по мнению экспертов, 3-4 таких ракет вполне достаточно, чтобы отправить на свалку истории незаконное сооружение под названием крымский мост.