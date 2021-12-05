Нафта, газ або банки: НАТО готує для Путіна нові потужні санкції

Не лише в США добре розуміють загрозу від Кремля. За дестабілізацією в діях Росії уважно спостерігають і в НАТО.

Скупчення російських військ біля кордонів України стало однією з головних тем саміту Альянсу у Ризі. Союзники пригрозили Росії відповіддю, якщо Кремль зважиться на наступ.

До теми У НАТО заявили, що питання про членство України вирішуватимуть без Росії

Путін поставив вимоги НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що санкції та політична реакція – це частина заходів, які обговорювали. "Ми представляємо 50% світового ВВП і, звичайно, має значення, коли союзники обговорюють використання економічних санкцій проти Росії. Бачимо здатність застосувати такі санкції, коли потрібно", – додав він.

НАТО вирішило дати відсіч Путіну санкціями: дивіться сюжет 24 каналу



Поки західні санкції не так боляче б'ють по російській економіці. Володимир Путін не лише не відмовився від агресивної політики й риторики, а почав вимагати від НАТО гарантій того, що Україна не буде членкинею Альянсу.

У діалозі зі США та їхніми союзниками наполягатимемо на виробленні конкретних домовленостей, унеможливлюючи будь-які подальші просування НАТО на Схід,

– заявив Путін.

Свої вимоги Путін традиційно підкріплює бряцанням зброї. Проте на цьому не зупинився. Він готується перекидати російські війська до Білорусі.

Лукашенко буде на боці Путіна

За оцінкою української розвідки й західних експертів, очільник Кремля зібрав понад 100 тисяч солдатів на кордонах з Україною.

Олександр Лукашенко, у якого не залишилося підтримки на Заході, вимушений іти на поступки Кремля. Самопроголошений президент Білорусі припускає, що в країні розмістять російську ядерну зброю. Також він готовий визнати Крим російським і виступити на боці окупантів у разі ескалації ситуації на Сході України.

Білорусь не залишиться у стороні. Зрозуміло, на чиєму боці будемо. Вони це розуміють, тому почали посилювати північний білорусько-український кордон,

– повідомив Лукашенко.

Світ допоможе зброєю та транспортом

Україні вочевидь потрібно не лише посилювати кордон із Білоруссю. Українська армія потребує сучасної зброї для відбиття навали зі Сходу. США і Канада – ключові партнери в НАТО для України готові її надати. Допомога не досягає мети. Проблема на українському боці, кажуть експерти.

У нас дуже часто ставалося так, що політики, які їздять до Вашингтону, або які ведуть перемовини, часто говорили: "Дайте нам хоч щось, щоб ми могли поставити галочку, що привезли зброю США". Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Утім, не все так погано в українській армії. Зрушили з місця проєкти з посилення морських кордонів України. Найближчим часом почнеться будівництво 2 морських баз – в Очакові й Бердянську за допомоги Великої Британії.

Франція ж побудує для українських прикордонників 20 кораблів. При цьому 5 із них збиратимуть на миколаївській "Корабельні". Для того, щоб стримати Росію, НАТО пішло на безпрецедентні кроки.

Варто прочитати У НАТО сприятимуть військовим можливостям України

На саміті у Ризі союзники вперше в історії Альянсу домовилися скоординувати свої дії при запровадженні санкцій проти Росії. До цього НАТО не використовувало санкції як інструмент впливу на агресорів. Поки в Альянсі не наводять деталі. Лише кажуть, що вони будуть дуже болісними для російської економіки.

"Ми б очікували ембарго на нафту. Можливо, навіть на газ. Блокування в системі банківських розрахунків", – роз'яснив голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж.

Хто блокує членство України в Альянсі

Головним "запобіжником" від російської агресії залишається членство України в НАТО, вважають експерти. Проте поки в Альянсі немає згоди щодо цього.

Дмитро Кулеба за підсумками саміту у Ризі заявив, що Україна зможе приєднатися до Альянсу, коли в 3 столицях НАТО припинять сприймати Україну як додаток до Росії. Утім, Кулеба не пояснив про які саме столиці мовиться.

Цікаво Для України поки що відчинені вікна НАТО, але не двері, – Кулеба

Вочевидь це Париж і Берлін, які заблокували вступ України до НАТО у 2008 році за наполяганням Москви. Також найімовірніше – це Будапешт, який останні кілька років блокує просування держави в Альянс.