Про це український міністр закордонних справ повідомив у інтерв'ю латвійському порталу новин Sargs. Відтак, дав вичерпну відповідь на запитання про можливі терміни вступу нашої держави до НАТО.
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"За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії", – сказав очільник МЗС.
Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання – поки що будуть зачинені,
– зазначив Дмитро Кулеба.
Водночас глава зовнішньополітичного відомства відмовився дати пояснення на уточнювальне запитання, про які саме столиці мовиться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.
- Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.