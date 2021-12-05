Нефть, газ или банки: НАТО готовит для Путина новые мощные санкции

Не только в США хорошо понимают угрозу Кремля. За дестабилизационными действиями России внимательно наблюдают и НАТО.

Скопление российских войск на границах Украины стало одной из главных тем саммита Альянса в Риге. Союзники пригрозили России ответом, если Кремль решится на наступление.

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Путин выдвинул требования НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что санкции и политическая реакция – это часть обсуждаемых мер. "Мы представляем 50% мирового ВВП и, конечно, важно, когда союзники обсуждают использование экономических санкций против России. Видим способность применить такие санкции, когда нужно", – добавил он.

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Пока западные санкции не так больно бьют по российской экономике. Владимир Путин не только не отказался от агрессивной политики и риторики, но потребовал от НАТО гарантий того, что Украина не будет членом Альянса.

В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, делая невозможными любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток,

– заявил Путин.

Свои требования Путин традиционно подкрепляет бряканьем оружия. Однако на этом не остановился. Он готовится перебрасывать российские войска в Беларусь.

Лукашенко будет на стороне Путина

По оценке украинской разведки и западных экспертов, глава Кремля собрал более 100 тысяч солдат на границах с Украиной.

Александр Лукашенко, у которого не осталось поддержки на Западе, вынужден идти на уступки Кремлю. Самопровозглашенный президент Беларуси предполагает, что в стране разместят российское ядерное оружие. Также он готов признать Крым российским и выступить на стороне оккупантов в случае эскалации ситуации на Востоке Украины.

Беларусь не останется в стороне. Разумеется, на чьей стороне будем. Они это понимают, поэтому начали усиливать северную белорусско-украинскую границу,

– сообщил Лукашенко.

Мир поможет оружием и транспортом

Украине, очевидно, нужно не только усиливать границу с Беларусью. Украинская армия нуждается в современном оружии для отражения нашествия с Востока. США и Канада – ключевые партнеры НАТО для Украины готовы ее предоставить. Помощь не достигает цели. Проблема на украинской стороне, говорят эксперты.

У нас очень часто случалось так, что политики, ездящие в Вашингтон или ведущие переговоры, часто говорили: "Дайте нам хоть что-то, чтобы мы могли поставить галочку, что привезли оружие США". Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Впрочем, не все так плохо в украинской армии. Сдвинулись с места проекты по усилению морских границ Украины. В ближайшее время начнется строительство 2 морских баз – в Очакове и Бердянске с помощью Великобритании.

Франция построит для украинских пограничников 20 кораблей. При этом 5 из них будут собираться на николаевской "Корабельне". Для того чтобы сдержать Россию, НАТО пошло на беспрецедентные шаги.

Стоит прочесть В НАТО будут способствовать военным возможностям Украины

На саммите в Риге союзники впервые в истории Альянса договорились скоординировать свои действия при введении санкций против России. До этого НАТО не использовало санкции как инструмент влияния на агрессоров. Пока в Альянсе не приводят детали. Только говорят, что они будут очень болезненными для российской экономики.

"Мы бы ожидали эмбарго нефти. Возможно, даже газа. Блокировка в системе банковских расчетов", – разъяснил глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж.

Кто блокирует членство Украины в Альянсе

Главным "предохранителем" от российской агрессии остается членство Украины в НАТО, считают эксперты. Однако пока в Альянсе нет согласия на этот счет.

Дмитрий Кулеба по итогам саммита в Риге заявил, что Украина сможет присоединиться к Альянсу, когда в трех столицах НАТО прекратят воспринимать Украину как приложение к России. Впрочем, Кулеба не объяснил, о каких именно столицах речь.

Интересно Для Украины пока открыты окна НАТО, но не двери, – Кулеба

Очевидно, это Париж и Берлин, которые заблокировали вступление Украины в НАТО в 2008 году по настоянию Москвы. Также вероятнее всего – это Будапешт, который последние несколько лет блокирует продвижение Украины в Альянс.