Об этом украинский министр иностранных дел сообщил в интервью латвийскому порталу новостей Sargs. Следовательно, дал исчерпывающий ответ на вопрос о возможных сроках вступления нашего государства в НАТО.

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"По моим подсчетам Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России", – сказал глава МИД.

Но я точно знаю, что если в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения – пока что будут закрыты,

– отметил Дмитрий Кулеба.

В то же время глава внешнеполитического ведомства отказался дать пояснения на уточняющий вопрос, о каких именно столицах идет речь, сославшись на недипломатичность подобного ответа.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс готов поддержать экономические санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.

Вступление Украины в НАТО: что известно