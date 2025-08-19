Укр Рус
19 серпня, 12:27
Роботу нафтопроводу "Дружба" повністю зупинено: де він розташований на карті

Софія Рожик
Основні тези
  • Україна здійснила атаку на нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" у Тамбовській області, що призвело до повної зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

У ніч проти 18 серпня Україна вдарила по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Через успішну атаку було повністю зупинено перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба", а Угорщина і Словаччина залишилися без російської нафти.

Розташування нафтоперекачувальної станції "Нікольське" та схему нафтопроводу "Дружба", показує 24 Канал.

Де розташовані "Нікольське" і "Дружба"?

ДПДС "Нікольське" розташоване у Тамбовській області. Це приблизно за понад 350 кілометрів від кордону з Україною. 

Об'єкт входить до нафтопровідної системи ВАТ "Дружба" і є однією зі станцій АК "Транснафтопродукт".

Де розташована станція "Нікольське": дивіться на карті

Нафтопровід "Дружба" – один із найбільших у світі магістральних нафтопроводів. 

Він йде від Татарстану до Самарської області і проходить через Брянськ, де розділяється на дві великі гілки:

  • північну (Білорусь, Польща, Німеччина, а також Литва і Латвія),
  • південну (Україна, Чехія, Словаччина й Угорщина).

Карта нафтопроводу "Дружба" / карта Bloomberg, AW Consulting

ВАТ "Магістральні Нафтопроводи "Дружба" у Брянську: дивіться на карті

Що відомо про зупинку роботи "Дружби"?