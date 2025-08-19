Роботу нафтопроводу "Дружба" повністю зупинено: де він розташований на карті
- Україна здійснила атаку на нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" у Тамбовській області, що призвело до повної зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".
У ніч проти 18 серпня Україна вдарила по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Через успішну атаку було повністю зупинено перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба", а Угорщина і Словаччина залишилися без російської нафти.
Розташування нафтоперекачувальної станції "Нікольське" та схему нафтопроводу "Дружба", показує 24 Канал.
Дивіться також Українські дрони зупинили НПЗ у Волгограді
Де розташовані "Нікольське" і "Дружба"?
ДПДС "Нікольське" розташоване у Тамбовській області. Це приблизно за понад 350 кілометрів від кордону з Україною.
Об'єкт входить до нафтопровідної системи ВАТ "Дружба" і є однією зі станцій АК "Транснафтопродукт".
Де розташована станція "Нікольське": дивіться на карті
Нафтопровід "Дружба" – один із найбільших у світі магістральних нафтопроводів.
Він йде від Татарстану до Самарської області і проходить через Брянськ, де розділяється на дві великі гілки:
- північну (Білорусь, Польща, Німеччина, а також Литва і Латвія),
- південну (Україна, Чехія, Словаччина й Угорщина).
Карта нафтопроводу "Дружба" / карта Bloomberg, AW Consulting
ВАТ "Магістральні Нафтопроводи "Дружба" у Брянську: дивіться на карті
Що відомо про зупинку роботи "Дружби"?
- 18 серпня Генштаб підтвердив успішний удар по станції "Нікольське". Після влучання дронів на об'єкті виникла пожежа. Після цього перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинилося.
- "Бавовну" на вказаній станції організував 14 полк Сил безпілотних систем ЗСУ, повідомив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".
- Тим часом прем'єр Угорщини Петер Сіярто назвав атаку "обурливою" і "неприйнятною". Він бідкався, що постачання російської нафти до Угорщини призупинилося, а коли усе вдасться відновити, невідомо.