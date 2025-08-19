В ночь на 18 августа Украина ударила по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. Из-за успешной атаки была полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", а Венгрия и Словакия остались без российской нефти.

Расположение нефтеперекачивающей станции "Никольское" и схему нефтепровода "Дружба", показывает 24 Канал.

Где расположены "Никольское" и "Дружба"?

ДПДС "Никольское" расположено в Тамбовской области. Это примерно в более чем 350 километрах от границы с Украиной.

Объект входит в нефтепроводную систему ОАО "Дружба" и является одной из станций АК "Транснефтепродукт".

Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире магистральных нефтепроводов.

Он идет от Татарстана до Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две большие ветки:

северную (Беларусь, Польша, Германия, а также Литва и Латвия),

южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Карта нефтепровода "Дружба" / карта Bloomberg, AW Consulting

Что известно об остановке работы "Дружбы"?