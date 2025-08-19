Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановлена: где он расположен на карте
- Украина осуществила атаку на нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области, что привело к полной остановке перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
В ночь на 18 августа Украина ударила по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. Из-за успешной атаки была полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", а Венгрия и Словакия остались без российской нефти.
Расположение нефтеперекачивающей станции "Никольское" и схему нефтепровода "Дружба", показывает 24 Канал.
Где расположены "Никольское" и "Дружба"?
ДПДС "Никольское" расположено в Тамбовской области. Это примерно в более чем 350 километрах от границы с Украиной.
Объект входит в нефтепроводную систему ОАО "Дружба" и является одной из станций АК "Транснефтепродукт".
Где расположена станция "Никольское": смотрите на карте
Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире магистральных нефтепроводов.
Он идет от Татарстана до Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две большие ветки:
- северную (Беларусь, Польша, Германия, а также Литва и Латвия),
- южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).
Карта нефтепровода "Дружба" / карта Bloomberg, AW Consulting
ОАО "Магистральные Нефтепроводы "Дружба" в Брянске: смотрите на карте
Что известно об остановке работы "Дружбы"?
- 18 августа Генштаб подтвердил успешный удар по станции "Никольское". После попадания дронов на объекте возник пожар. После этого перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановилась.
- "Хлопок" на указанной станции организовал 14 полк Сил беспилотных систем ВСУ, сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".
- Тем временем премьер Венгрии Петер Сийярто назвал атаку "возмутительной" и "неприемлемой". Он жаловался, что поставки российской нефти в Венгрию приостановились, а когда все удастся восстановить, неизвестно.