Нагадую про кримінальну відповідальність, – Братчук "блогерам", які знімають "прильоти"

Доволі часто в інтернеті відео з ракетними ударами по Україні з'являється мало не в режимі реального часу. За це на таких "операторів" може очікувати покарання.

Під час ракетного удару по Одесі 7 травня, в мережі одразу було опубліковано відео як польотів ракет, так і місця їх влучання.

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Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук нагадав, що за публікацію таких відео передбачена кримінальна відповідальність.

"Пам'ятаєте, як був ракетний удар по нафтобазі. Тих людей, які це викладали, було затримано. Нагадую про кримінальну відповідальність", – заявив Сергій Братчук.

За його словами, спецслужби моніторять соцмережі на наявність таких відео

Він також нагадав, що під час таких зйомок людина нехтує правилами безпеки. Адже тоді оголошена повітряна тривога, і мешканці повинні бути в укриттях або безпечних місцях. І не там, звідки можна вести зйомку ракетних ударів.

Кримінальна відповідальність за відео ракетних ударів

Знімати у прямому ефірі та поширювати інформацію про авіаудари чи ракетні обстріли – заборонено. Ворог може використати ці дані для коригування своїх ракетних ударів. І якщо перший раз він не влучить у ціль, то наступного разу може використати ці дані для прицільнішого удару.

Спочатку це було на рівні прохань від Міністерства оборони. Але згодом довелося прийняти й на законодавчому рівні.

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень Збройних сил України в умовах воєнного або надзвичайного стану. Кримінальний кодекс було доповнено статтею 114-2: "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану". Санкція статті передбачає покарання до 12 років.

Є обмеження і для діяльності журналістів. Військові та медійники домовилися, що журналісти можуть збирати інформацію на місцях відразу після обстрілів. При цьому дозволяється оприлюднення зроблених фото та відео представниками ЗМІ та журналістами щодо подій на місці ведення бойових дій по завершенню 12 годин для військових об’єктів, через 3 години – для цивільних об’єктів.